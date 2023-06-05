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Машина вылетела с 3-го этажа парковки – водитель встал и пошел

К удивлению спасателей, серьезных повреждений у него нет.

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«Оцарапал руки немножко и всё», – рассказал водитель Роман, который рухнул на своем Mercedes-Benz ML 350 с третьего этажа московской парковки.

Кроссовер набрал скорость, пробил ограждение третьего уровня и упал вниз, приземлившись на крышу. Водитель говорит, что у машины отказали тормоза.

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По словам автовладельца, он спускался с четвертого уровня паркинга в ЖК «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице, когда машина вдруг перестала слушаться.

Роман не растерялся, сумел сгруппироваться и сберечь голову от удара, от госпитализации он отказался. Теперь мужчина собирается выяснить, что случилось с тормозами на его любимом кроссовере.

Что касается легких царапин у пострадавшего, они появились, когда он уже после удара самостоятельно выбирался из автомобиля.

За Рулем
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Источник: SHOT

Фото: АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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