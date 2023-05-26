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Без намека на Mercedes: «Мерседес-Бенц РУС» сменил название

Из-под контроля немцев российские активы перешли в собственность компании «Автодом».

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«Мерседес-Бенц РУС» теперь называется АО «МБ РУС». При этом основным направлением деятельности компании останутся продажа, послепродажное обслуживание и гарантийная поддержка легковых и коммерческих автомобилей бренда Mercedez-Benz. Также сохранится сотрудничество с созданной в России дилерской сетью.

«МБ РУС» будет заниматься и другими брендами. В частности, коммерческой техникой китайской марки Forland, официальным представителем которой АО «Мерседес-Бенц РУС» стало в апреле этого года.

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Следующим шагом станет ребрендинг.

Постепенно изменения коснутся всех визуальных элементов бренда, сайта и фирменного стиля. Неизменными остаются профессиональная команда специалистов, успешный многолетний опыт работы и приоритет поддержания лояльности и высокого уровня обслуживания клиентов», – сообщает АО «МБ РУС».
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Источник: Газета.ru

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

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