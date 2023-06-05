Еще одну категорию граждан предложили освободить от транспортного налога
Освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Свое видение ситуации он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Депутат объясняет, что при наследовании транспортного средства далеко не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют эксплуатировать автомобиль.
Одна часть граждан потратит время на получение водительского удостоверения, в то время как автомобиль, фактически, будет простаивать. Есть и такие собственники, которые, унаследовав транспортное средство, продают его в первый же год владения.
В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства», – говорится в тексте обращения.
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Источник: RT
Фото: depositphotos.com
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