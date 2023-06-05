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Новый бульдозер «Кировец» показали в Москве

На выставке СТТ Expo Петербургский тракторный завод показал бульдозер К-708БКУ, дополняющий линейку моделей К-708.

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Новинка представляет собой шарнирно-сочлененный колесный бульдозер с карьерным отвалом, предназначенный для дорожных работ или для работы на сложном грунте 3-4 категории, например, при рекультивации лесных территорий. Отвал может быть прямым и развернутым в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление бульдозерным оборудованием — электрогидравлическое. В движение «Кировец» приводит дизельный двигатель ЯМЗ-238НД6-3 мощностью 235 л. с. экологического класса Евро-0. Объем топливного бака 600 литров. Коробка передач имеет два скоростных режима: транспортный — до 40 км/ч и рабочий – до 12 км/ч.

Комфорт оператора обеспечивают кондиционер и два отопителя в базовом исполнении. На трактор может быть установлена телеметрическая система удаленного доступа. Также в наличии система защиты от опрокидывания (ROPS) и защита от падающих предметов (FOPS).

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Источник и фото: Журнал "Рейс"

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