Новый бульдозер «Кировец» показали в Москве

На выставке СТТ Expo Петербургский тракторный завод показал бульдозер К-708БКУ, дополняющий линейку моделей К-708.

Новинка представляет собой шарнирно-сочлененный колесный бульдозер с карьерным отвалом, предназначенный для дорожных работ или для работы на сложном грунте 3-4 категории, например, при рекультивации лесных территорий. Отвал может быть прямым и развернутым в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление бульдозерным оборудованием — электрогидравлическое. В движение «Кировец» приводит дизельный двигатель ЯМЗ-238НД6-3 мощностью 235 л. с. экологического класса Евро-0. Объем топливного бака 600 литров. Коробка передач имеет два скоростных режима: транспортный — до 40 км/ч и рабочий – до 12 км/ч.

Комфорт оператора обеспечивают кондиционер и два отопителя в базовом исполнении. На трактор может быть установлена телеметрическая система удаленного доступа. Также в наличии система защиты от опрокидывания (ROPS) и защита от падающих предметов (FOPS).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: Журнал "Рейс"