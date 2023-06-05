Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: все подробности

Больше десятка машин, 16 пострадавших, многие из которых оказались в больнице, некоторые с тяжелыми травмами…

По факту аварии с 13 автомобилями, произошедшей в минувшую субботу в Северной столице, возбуждено уголовное дело. Источник со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что в общей сложности в ДТП пострадали 16 человек.

Инцидент имел место утром 3 июня на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Судя по видео с камер видеонаблюдения, самосвал Iveco по какой-то причине потерял управление, зацепил легковушку, а затем на высокой скорости вылетел на встречные полосы.

Около десяти автомобилей стали участниками последующего столкновения. Известно, что водитель УАЗ Патриот и две его пассажирки получили тяжелые травмы. Кроме них, госпитализированы еще девять человек, среди которых двое детей.

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего водителя грузовика. Расследование ведется по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: spb.mk.ru

Видео: YouTube / МВД МЕДИА

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, МВД Медиа