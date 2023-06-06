Вот это сильно: Урал показал новые пожарные автомобили
На выставке «Комплексная безопасность-2023», прошедшей в минувшие выходные в Московской области, автозавод Урал показал несколько интересных пожарных машин. Главный номер программы – впервые представленная автолестница АЛ-52 на шасси Урал С35510.
Машина предназначена для эвакуации людей с высоты, тушения пожаров в многоэтажных зданиях и проведения других аварийно-спасательных работ. Высота подъема лестницы – до 52 метров. Мощность дизеля – 420 л.с.
Разработчики указывают на бескапотную компоновку: модернизированная кабина обеспечит лучшую обзорность и управляемость в городской среде.
Однако и пожарные машины капотной линейки Урал NEXT по-прежнему в обойме, благодаря полноприводным схемам 6х6 и 4х4. На выставке производитель показал эти автомобили в вариантах автоцистерны, автолестницы и специального шасси для пожарных автоцистерн.
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Источник, фото: Урал
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