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Главная новинка – автолестница на шасси...

Вот это сильно: Урал показал новые пожарные автомобили

Главная новинка – автолестница на шасси бескапотного Урал С35510.

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На выставке «Комплексная безопасность-2023», прошедшей в минувшие выходные в Московской области, автозавод Урал показал несколько интересных пожарных машин. Главный номер программы – впервые представленная автолестница АЛ-52 на шасси Урал С35510.

Машина предназначена для эвакуации людей с высоты, тушения пожаров в многоэтажных зданиях и проведения других аварийно-спасательных работ. Высота подъема лестницы – до 52 метров. Мощность дизеля – 420 л.с.

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Разработчики указывают на бескапотную компоновку: модернизированная кабина обеспечит лучшую обзорность и управляемость в городской среде.

Однако и пожарные машины капотной линейки Урал NEXT по-прежнему в обойме, благодаря полноприводным схемам 6х6 и 4х4. На выставке производитель показал эти автомобили в вариантах автоцистерны, автолестницы и специального шасси для пожарных автоцистерн.

За Рулем
За Рулем

Источник, фото: Урал

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За РулемИннокентий Кишкурно
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