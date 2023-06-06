Водителям не простят лекарственное опьянение

Наказание за прием отдельных препаратов внесут в КоАП.

За прием некоторых лекарств, ухудшающих реакции человека, но при этом не являющихся наркотическими или психотропными, планируется ввести наказание. Соответствующие поправки в КоАП одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда России, рассказали в Ассоциации юристов России (АЮР).

Внесенные в КоАП коррективы позволят приравнять прием отдельных медицинских препаратов (их список будет утвержден правительственным постановлением) к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. В перечень могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека», – отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash