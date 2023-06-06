#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Турецкие отели завышают цены для россиянТурецкие отели завышают цены для россиян
Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для...
Китайский кроссовер Chery — тест новой версииКитайский кроссовер Chery — тест новой версии
У Chery в России новый флагман – самый быстрый...
Электрокар с ДВС. Вы такое видели?Электрокар с ДВС. Вы такое видели?
Полностью электрический бюджетный кроссовер...

Водителям не простят лекарственное опьянение

Наказание за прием отдельных препаратов внесут в КоАП.

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

За прием некоторых лекарств, ухудшающих реакции человека, но при этом не являющихся наркотическими или психотропными, планируется ввести наказание. Соответствующие поправки в КоАП одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда России, рассказали в Ассоциации юристов России (АЮР).

Внесенные в КоАП коррективы позволят приравнять прием отдельных медицинских препаратов (их список будет утвержден правительственным постановлением) к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. В перечень могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека», – отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0