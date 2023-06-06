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Eicher Motors инвестирует 121 миллион долларов в разработку электробайков

Деньги получит индийская Royal Enfield и направит их на разработку как электрических моделей, так и традиционных бензиновых.

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За последние несколько лет успех Royal Enfield растет семимильными шагами, а такие модели, как Continental GT, Himalayan и Hunter 350, добавили в модельную линейку разнообразие и подтянули качество. В результате этого продажи достигли огромных объемов как в Индии, так и по всему миру. Поэтому Eicher Motors надеется вернуть инвестиции с процентами.

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Основным направлением вливания денег будут являться электрические мотоциклы. Однако, помимо них компания планирует пустить часть денег на разработку новых моделей, которые будут построены на платформе Hunter 350. Разумный шаг, который позволит занять еще большую часть рынка, если выпустить Hunter в различных исполнениях, таких как боббер, скрэмблер, кафе-рейсер. Это будет способствовать дальнейшей экспансии и, разумеется, увеличению продаж и прибыли.

Источник: Журнал «Мото»

Фото: Eicher Motors

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За РулемЛежнин Роман
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