Эксперты объяснили, что нужно индийским авто, чтобы их приняли в России
Индийские автомобили вполне смогут составить конкуренцию модельному ряду Lada, считают эксперты подразделения «Открытие Авто».
Чтобы их приняли российские покупатели, индийским автопроизводителям необходимо предложить привлекательный ценник и высокое качество. В таком случае главными конкурентами компаний станут отечественные и китайские бренды. Однако речь может идти только о бюджетном и массовом сегменте.
Также индусам необходимо будет решать вопрос с наличием запчастей и сервисным обслуживанием машин.
Больше всего шансов закрепиться на российском рынке есть у кроссовера Tata Harrier, который напоминает модели Hyundai.
Хотя, по сути, это перелицованная дешевая версия Land Rover Discovery Sport. Кроме того, на наш рынок могут привезти кроссоверы Nexon и Punch, а также Mahindra Scorpio.
С Ладой может конкурировать хэтчбек Maruti Suzuki Alto, который уже 16 лет считается бестселлером в Индии и на наши деньги там он стоит около 300 000 рублей. Однако у индийских автопроизводителей нет такого разнообразия, какое могут предоставить китайцы.
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Фото: depositphotos.com
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