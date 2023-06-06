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Будут ли наказывать без суда водителей, не оплативших штрафБудут ли наказывать без суда водителей, не оплативших штраф
Инициативу прокомментировали в МВД.

Будут ли наказывать без суда водителей, не оплативших штраф

Инициативу прокомментировали в МВД.

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Применение без суда меры административного принуждения к тем водителям, которые вовремя не уплатили штраф за нарушение ПДД, в МВД не рассматривают. Идея была опубликована в журнале «Безопасность дорожного движения», который выпускает Научный центр безопасности дорожного движения МВД, и является исключительно авторским мнением, подчеркнули в ведомстве.

Эксперты также сходятся во мнении, что вводить такую практику в России преждевременно. Так, председатель российского общества автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов, уверен, что такие меры приведут к резкому увеличению претензий со стороны водителей, «внезапно обнаруживших, что должны уплатить штраф, про который не знали». Он считает, что сначала надо провести изучение причин, по которым водители не платят штрафы, а лишь потом предлагать механизмы решения проблемы.

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Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный также обратил внимание, что человек должен иметь возможность представить доводы в обоснование своей позиции в свою защиту». В случае безапелляционного списания штрафа такой возможности он иметь не будет.

В то же время количество злостных лихачей по-прежнему остается значительным: физических лиц — 32,5 тыс., юрлиц — 5,7 тыс.

Источник: Парламентская газета

Фото: depositphotos.com

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