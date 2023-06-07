Дилеры: спрос на авто вырастет к лету

В этом году на рынке легковых автомобилей не ожидают традиционного летнего затишья.

Рынок легковых автомобилей в ближайшие месяцы зафиксируется на уровне около 80 тыс. машин, полагают дилеры.

Этому способствует и отложенный спрос, который не может длиться вечно, и то, что сейчас предложение на рынке становится все разнообразнее – выходят новинки брендов из Китая, и они отличаются между собой размерами и ценовой политикой. Среди них такие интересные автомобили, как Omoda S5, Changan Alsvin, Changan Eado Plus и др. В салоны начинает поступать Lada Vesta NG, которая закроет нишу в массовом сегменте и добавит объемы. В итоге сегмент будет подрастать, и летнего провала спроса не ожидается.

Автомобили, поставляемые на наш рынок по параллельному импорту, также занимают все большую долю в продажах (сейчас 12–14%). Чем разнообразнее выбор, тем выше трафик продаж в штуках. В июне дилеры ожидают стабильного спроса на уровне мая.

В сегменте автомобилей с пробегом продажи мая также были практически на уровне апреля, хотя традиционно в мае наблюдается снижение, так как «люди заняты дачами и отдыхом». Поэтому и на рынке бэушек ждут роста. Люди вспомнили про автомобили, выбирают замену под отпуск, чтобы отправиться в путешествие уже на более свежем автомобиле.

В «Автостате» дают два сценария продаж новых легковых автомобилей по итогам года: базовый – до 780 тыс. шт., и оптимистичный – до 1 млн автомобилей.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC