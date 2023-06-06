Вы не поверите, но мы нашли крутой кроссовер за 700 тысяч рублей

Нынешнее состояние рынка будто-то кричит о том, что возможность взять кроссовер с пробегом дешевле миллиона рублей осталась в далеком безоблачном прошлом...

А вот и нет! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько редких вариантов, еще имеющихся в этой категории. Правда, переходя к Skoda Yeti, в общем и целом по праву оказавшемуся в подборке, он делает важную оговорку.

Прежде чем присматривать подходящий Yeti, нужно четко выделить моторы и коробки, с которыми не стоит его покупать. А нам для краткости проще назвать сочетание, которое не имеет особых огрехов.

Единственный приемлемый вариант – это 1.8 TSI в связке МКП и передним приводом. Да, вас ждет масложор и хлипкая цепь ГРМ, но ресурс движка – под 300 тысяч км. А МКП надежна, в отличие от роботов DSG, которые условно нормальными стали только после 2015 года.

Ваш же автомобиль за цену до миллиона будет постарше: 2011-13 годы, пробег 150–200 тысяч км. К слову, у Йети есть еще сочетания атмосферника 1.6 с механикой или гидроавтоматом Aisin, но они тоже появились позже и стоят около миллиона.

В целом описанный Йети – хорошая практичная машина, в том числе по коррозионной стойкости кузова… А какие еще кроссоверы с пробегом и ценой до миллиона рублей вполне можно рассмотреть? Изучаем полный список!

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Фото: Skoda