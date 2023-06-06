#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти неисправности автомобиля ни в коем случае нельзя игнорироватьЭти неисправности автомобиля ни в коем случае нельзя игнорировать
Эксперт объяснил, в каких случаях нужно...
В Самаре остановили фуру со смертельным напитком «Мистер Сидр»В Самаре остановили фуру со смертельным напитком «Мистер Сидр»
16 человек умерли от отравления сидором в...
В Набережных Челнах грузовик столкнулся с автобусомВ Набережных Челнах грузовик столкнулся с автобусом
Автобус завалился на бок на обочине трассы, а...

ВКонтакте предложит пользователям самостоятельно тюнинговать машину

Создать облик машины, посоревноваться с другими проектами и даже превратить свою фантазию в реальность.

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

Мини-приложение «Автомобильный кастомайзер» появится в социально сети ВКонтакте уже в июне. Источник сообщает, что функционал приложения позволит создать тюнинг конкретного автомобиля, а затем реализовать проект силами одного из предложенных тюнинг-ателье.

На старте проекта таких партнерских компаний будет пять, и у каждой из них в приложении будет собственный виртуальный шоу-рум.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроме того, в приложении будет собственно конфигуратор тюнинга на разные машины, а также режим «баттл». В нем можно будет создать проект по конкретной модели авто посоревноваться с другими подобными.

Неясностей пока много: например, не совсем понятно, какую глубину проработки позводит приложение - стайлинг, тюнинг или кастомайзинг…

Источник: Коммерсант

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0