ВКонтакте предложит пользователям самостоятельно тюнинговать машину

Создать облик машины, посоревноваться с другими проектами и даже превратить свою фантазию в реальность.

Мини-приложение «Автомобильный кастомайзер» появится в социально сети ВКонтакте уже в июне. Источник сообщает, что функционал приложения позволит создать тюнинг конкретного автомобиля, а затем реализовать проект силами одного из предложенных тюнинг-ателье.

На старте проекта таких партнерских компаний будет пять, и у каждой из них в приложении будет собственный виртуальный шоу-рум.

Кроме того, в приложении будет собственно конфигуратор тюнинга на разные машины, а также режим «баттл». В нем можно будет создать проект по конкретной модели авто посоревноваться с другими подобными.

Неясностей пока много: например, не совсем понятно, какую глубину проработки позводит приложение - стайлинг, тюнинг или кастомайзинг…

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Коммерсант

Фото: Unsplash