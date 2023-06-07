Обновленный Chevrolet Cruze – названы цены

Автомобиль предлагается в трех комплектациях с двумя двигателями на выбор.

Продажи обновленного Chevrolet Cruze начались в Китае. В Россию модель может поставляться по схеме параллельного импорта.

Ярким элементов дизайна остается большая решетка радиатора, с логотипом на тонкой хромированной полоске, разделяющей решетку на две части. При этом фары автомобиля сливаются с верхней частью решетки в ежиное целое.

Сзади видны фонари сложной формы и с интересной внутренней графикой. Внимание также привлекает необычный дефлектор в нижней части бампера.

Длина, ширина и высота седана составляют 4656, 1798 и 1465 мм соответственно, а колесная база достигает 2640 мм. То есть, Chevrolet Cruze оказался немного крупнее, чем, скажем, Hyundai Elantra.

На китайском рынке Chevrolet Cruze предлагается в трех комплектациях по цене от 94 900 до 108 900 юаней или от 1,08 млн до 1,24 млн рублей. При экспорте в Россию стоимость автомобиля должна вырасти примерно в два раза.

В базе и в средней комплектации седан оснащен 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем DVVT и 6-ступенчатым интеллектуальным роботом DCG с двойным сцеплением. В топе предлагается гибридная силовая установка на базе 1,3-литрового бензинового мотора, в паре с которой устанавливается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач DSS.

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Фото: Autohome.com.cn