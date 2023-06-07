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Обновленный Chevrolet Cruze – названы цены

Автомобиль предлагается в трех комплектациях с двумя двигателями на выбор.

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Продажи обновленного Chevrolet Cruze начались в Китае. В Россию модель может поставляться по схеме параллельного импорта.

Ярким элементов дизайна остается большая решетка радиатора, с логотипом на тонкой хромированной полоске, разделяющей решетку на две части. При этом фары автомобиля сливаются с верхней частью решетки в ежиное целое.

Сзади видны фонари сложной формы и с интересной внутренней графикой. Внимание также привлекает необычный дефлектор в нижней части бампера.

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Длина, ширина и высота седана составляют 4656, 1798 и 1465 мм соответственно, а колесная база достигает 2640 мм. То есть, Chevrolet Cruze оказался немного крупнее, чем, скажем, Hyundai Elantra.

За Рулем

На китайском рынке Chevrolet Cruze предлагается в трех комплектациях по цене от 94 900 до 108 900 юаней или от 1,08 млн до 1,24 млн рублей. При экспорте в Россию стоимость автомобиля должна вырасти примерно в два раза.

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В базе и в средней комплектации седан оснащен 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем DVVT и 6-ступенчатым интеллектуальным роботом DCG с двойным сцеплением. В топе предлагается гибридная силовая установка на базе 1,3-литрового бензинового мотора, в паре с которой устанавливается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач DSS.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

За РулемАдминистратор
Chevrolet Cruze  2012/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.

Недостатки:

Слабенький разгон, большой расход топлива.

Комментарий:

Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.

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