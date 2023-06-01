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Как система автономного вождения работает на бездорожье – видеоКак система автономного вождения работает на бездорожье – видео
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Как система автономного вождения работает на бездорожье – видео

Jeep выпускает фильм о том, может ли автомобиль преодолеть пустыню Мохаве без человека за рулем.

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К 2025 году Jeep представит четыре новых электромобиля, но при этом он не забывает о своих основных клиентах – любителях бездорожья. Компания хочет значительно улучшить внедорожные качества автомобилей, оснастив их системой автономного вождения, которая может работать вне дорог.

Jeep оснастил два электровнедорожника Grand Cherokee 4xe новой технологией, которая разрабатывается исключительно для машин этой марки. Пока видео короткое – это анонс полной версии видео, которая выйдет позже.

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Фильм будет посвящен тому, как автономная система вождения справляется с бездорожьем в пустыне в Мохаве (штат Юта, США), в которой есть и песок, и скользкие скалы, крутые подъемы и спуски.

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В видео есть кадр того, что внедорожник едет без человека за рулем. Скорее всего, у серийных машин такая возможность будет отсутствовать, так как законы требуют, чтобы за рулем автономных транспортных средств всегда присутствовал человек, готовый перехватить управление.

Автопроизводитель заявляет, что новая система будет полезна как опытным любителям внедорожников, так и начинающим искателям приключений. По словам генерального директора Jeep Кристиана Менье система «будет работать и на трассе, и вне ее – в самых разных условиях».

  • Обновленный Kia Sorento – первое видео. Автомобиль будет похож на старшего брата – кроссовер Kia Telluride.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото, видео: Jeep

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За РулемКирилл Панов
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