10 препаратов, которыми летом нужно пополнить автоаптечку

Без них не стоит отправляться в автопутешествие.

Рекомендациями о том, как собрать летнюю автомобильную аптечку, чтобы путешествие не омрачилось непредвиденными ситуациями, поделились сервисы СберАвто и ЕАПТЕКА.

Сначала необходимо проверить срок годности и целостность уже имеющихся средств, особенно герметичность жидких лекарств.

В летнюю автомобильную аптечку следует добавить:

1. Антисептик

Если остановить кровотечение с помощью обязательного набора автоаптечки получится (жгуты и бинты в нее входят), то обеззаразить рану без антисептика не удастся.

2. Обезболивающее

Стандартная автомобильная аптечка не предусматривает обезболивающих средств, поэтому в дополнение к ГОСТовскому набору неплохо иметь такой препарат. Однако надо учитывать, что некоторые из них вызывают сонливость и запрещены к приему за рулем.

3. Пластыри

Медицинские антибактериальные пластыри – простое и эффективное средство для защиты и обработки поверхностных ран. Запаситесь пластырями нескольких размеров, чтобы их было удобно использовать.

4. Антигистаминный препарат

Последствия внезапно обострившейся аллергической реакции могут стать серьезной помехой за рулем. А летом риск аллергии особенно высок в связи с сезоном цветения и активностью насекомых.

5. Лекарство от проблем с ЖКТ

Проблемы с пищеварительной системой или, еще хуже, отравление за рулем будут совсем некстати.

6. Средство от усталости глаз

Плохая видимость во время вождения (дождь, ночное время или, напротив, яркое солнце) – серьезная нагрузка на глаза водителя. Частично от этой проблемы могут спасти специализированные очки, однако на всякий случай лучше иметь в аптечке капли от усталости глаз.

7. Средство от ожогов

Автомобилисты могут получить травму от горячих деталей автомобиля, да и солнечные ожоги летом не редкость. Также дополнительно можно приобрести крем с пантенолом.

8. Солнцезащитные средства

Их стоит подбирать в соответствии с типом кожи и солнечной активностью региона.

9. Средство от укачивания

Пассажиров, особенно на задних сидениях, может укачивать. Лучше позаботиться о своих попутчиках и положить в дополнительную аптечку средство от укачивания, а также разместить в дверях авто специальные пакеты.

10. Репеллент и средство от зуда

Летнюю автоаптечку желательно пополнить репеллентами в виде спрея, мази или масла. А на случай, если вредителям удастся преодолеть защитное средство, стоит запастись и средствами от зуда и раздражения кожи.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Фото: depositphotos.com