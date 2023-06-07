10 препаратов, которыми летом нужно пополнить автоаптечку
Рекомендациями о том, как собрать летнюю автомобильную аптечку, чтобы путешествие не омрачилось непредвиденными ситуациями, поделились сервисы СберАвто и ЕАПТЕКА.
Сначала необходимо проверить срок годности и целостность уже имеющихся средств, особенно герметичность жидких лекарств.
В летнюю автомобильную аптечку следует добавить:
1. Антисептик
Если остановить кровотечение с помощью обязательного набора автоаптечки получится (жгуты и бинты в нее входят), то обеззаразить рану без антисептика не удастся.
2. Обезболивающее
Стандартная автомобильная аптечка не предусматривает обезболивающих средств, поэтому в дополнение к ГОСТовскому набору неплохо иметь такой препарат. Однако надо учитывать, что некоторые из них вызывают сонливость и запрещены к приему за рулем.
3. Пластыри
Медицинские антибактериальные пластыри – простое и эффективное средство для защиты и обработки поверхностных ран. Запаситесь пластырями нескольких размеров, чтобы их было удобно использовать.
4. Антигистаминный препарат
Последствия внезапно обострившейся аллергической реакции могут стать серьезной помехой за рулем. А летом риск аллергии особенно высок в связи с сезоном цветения и активностью насекомых.
5. Лекарство от проблем с ЖКТ
Проблемы с пищеварительной системой или, еще хуже, отравление за рулем будут совсем некстати.
6. Средство от усталости глаз
Плохая видимость во время вождения (дождь, ночное время или, напротив, яркое солнце) – серьезная нагрузка на глаза водителя. Частично от этой проблемы могут спасти специализированные очки, однако на всякий случай лучше иметь в аптечке капли от усталости глаз.
7. Средство от ожогов
Автомобилисты могут получить травму от горячих деталей автомобиля, да и солнечные ожоги летом не редкость. Также дополнительно можно приобрести крем с пантенолом.
8. Солнцезащитные средства
Их стоит подбирать в соответствии с типом кожи и солнечной активностью региона.
9. Средство от укачивания
Пассажиров, особенно на задних сидениях, может укачивать. Лучше позаботиться о своих попутчиках и положить в дополнительную аптечку средство от укачивания, а также разместить в дверях авто специальные пакеты.
10. Репеллент и средство от зуда
Летнюю автоаптечку желательно пополнить репеллентами в виде спрея, мази или масла. А на случай, если вредителям удастся преодолеть защитное средство, стоит запастись и средствами от зуда и раздражения кожи.
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Фото: depositphotos.com
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