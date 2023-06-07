Subaru с мотором Ferrari – видео гонки с дрона

Все это выглядит залипательно – как компьютерная игра. Не хватает только панели приборов в углу экрана.

Этот Subaru Impreza WRX STI 2004 года выпуска оснащен двигателем Ferrari V8. И это не гаражный экземпляр для коллекции, а боевой раллийный болид, который недавно участвовал в ралли Oregon Trail Rally. Ниже вы найдете видео заезда с этапа Portland International Raceway.

Машина была построена после того, как ее владелец нашел лазейку в правилах чемпионата. Полноприводный класс допускает безнаддувные двигатели рабочим объемом до 4,5 литров. Прочих ограничений нет. Тогда и было решено оснастить болид мотором Ferrari F136 V8, найденным на одной из свалок в Калифорнии.

Этот 4,3-литровый двигатель развивает мощность 460 лошадиных силы и крутящий момент 485 Нм. Для сравнения, 2,5-литровый турбомотор WRX STI 2004 года имеет мощность 300 л.с. и 407 Нм.

Места под капотом для нового мотора оказалось достаточно. Даже подрамник получилось использовать стандартный. При этом радиатор охлаждения был перенесен назад, чтобы улучшить развесовку болида по осям.

Фото, видео: Youtube