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В такси и каршеринге - только отечественные авто

Это станет одной из мер поддержки российских автопроизводителей.

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о возможности использования сервисами такси и каршеринга автомобилей российского производства.

«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью», — говорится в перечне поручений главы государства.
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Доклад по этому вопросу президенту должны представить до 1 августа.

Источник: Официальный сайт Кремля

Фото: Москвич

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