В такси и каршеринге - только отечественные авто
Это станет одной из мер поддержки российских автопроизводителей.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о возможности использования сервисами такси и каршеринга автомобилей российского производства.
«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью», — говорится в перечне поручений главы государства.
Проверь себя на знание ПДДСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Доклад по этому вопросу президенту должны представить до 1 августа.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Официальный сайт Кремля
Фото: Москвич
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0