Три способа проверить, есть ли подушки безопасности в подержанном авто

При покупке машины на вторичке обман не исключен.

Если в купленном автомобиле вместо подушек безопасности установлены муляжи, стоимость восстановления может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Поэтому лучше еще до покупки убедиться, что подушки безопасности на месте, советует технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Он назвал три способа проверить это.

1. Отличающийся цвет панелей на подушках безопасности, зазоры, выпирание. Осмотрите каждый элемент со специальные значками или надписями Airbag (такими заглушками закрыты подушки). Если они отличаются по цвету от соседнего пластика, есть выпирание элемента или заметные зазоры, скорее всего, подушки «стреляли» при ДТП, а вместо них установлены муляжи.

2. Дата, указанная на ремнях безопасности. Она должна совпадать с датой производства автомобиля. Если совпадения нет, значит, автомобиль попадал в аварию. При ДТП ремни срабатывают и фиксируются в своем положении, после этого их можно только заменить.

3. Лампочка на панели приборов. При запуске двигателя на панели загораются все контрольные сигналы о неисправностях, в том числе и с надписью Airbag. Если с подушками все в порядке, этот значок должен загореться и погаснуть на 5 секунд позже всех остальных. Если лампочка гаснет одновременно с другой, то, вероятно, подушек нет, а с электроникой поработали умельцы.

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Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash