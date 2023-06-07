Потенциально опасные подушки безопасности выявили в автомобилях Kia

Но с такими выводами экспертов не согласен производитель подушек.

До четырех миллионов автомобилей Kia могут иметь надувные подушки безопасности, которые опасны для пассажиров и водителей. К таким выводам пришли исследователи Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), проведя расследование инцидентов с автомобилями, оборудованными SRS от компании ARC Automotive.

Эксперты выяснили, что при ДТП дефектные нагнетатели газа в подушке могут взрываться, разлетаясь по салону металлическими осколками, которые калечат водителя и пассажиров.

Регулирующий орган заявил, что порядка 67 млн автомобилей в Америке могут быть оснащены такими подушками. В их число могут входить и автомобили Kia, уточнили в NHTSA. При этом конкретные модели названы не были. Уточнялось лишь, что речь идет о «двух линейках моделей, выпущенных в период с 2000 по 2016 год».

Однако производитель – американская фирма ARC – не согласен с такими выводами. Компания убеждает, что ее собственное расследование не выявило дефекта.

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Источник: Wall Street Journal

Фото: Unsplash