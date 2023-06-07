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Госуслуги позволят расторгать договор купли-продажи

Электронный сервис по продаже машин дополнится важной функцией.

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До конца сентября на Госуслугах появится возможность расторгнуть договор купли-продажи автомобиля. Об этом пишет источник со ссылкой на ответ Минцифры депутату заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву.

Напомним, оформить электронный договор купли-продажи авто на Госуслугах стало возможным в июне 2022 года. А вот возможность расторжения отсутствовала, из-за чего возникали понятные сложности.

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Вообще сервис призван упростить жизнь автомобилистам: заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут, используется ваша цифровая подпись из приложения Госключ.

В процессе сделки происходит автоматическая проверка наложенных ограничений, фактов розыска или залога. Вся информация о переходе машины новому собственнику сразу попадет в ГИБДД. Появление возможности расторжения договора должно исправить временный перекос в функционале сервиса.

Источник: Autonews

Фото: За рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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