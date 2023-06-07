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В Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублей

На самокате он увез сумку, в которой лежало 130 тысяч рублей…

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Москвич, припарковавший электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей на Шмитовской проезде, по возвращении не обнаружил своего транспорта. Его угнали вместе с висевшей на руле сумкой, в которой лежало 130 тысяч рублей.

С этой историей он обратился к сотрудникам уголовного розыска.Они cумели быстро задержать 25 летнего парня в момент, когда он катал на самокате своего знакомого, который заявил, что ничего не знал об угоне.

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Самокат будет возвращен законному владельцу, а вот местонахождение сумочки с деньгами пока неизвестно.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

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За РулемИннокентий Кишкурно
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