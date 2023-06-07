В Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублей
Москвич, припарковавший электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей на Шмитовской проезде, по возвращении не обнаружил своего транспорта. Его угнали вместе с висевшей на руле сумкой, в которой лежало 130 тысяч рублей.
С этой историей он обратился к сотрудникам уголовного розыска.Они cумели быстро задержать 25 летнего парня в момент, когда он катал на самокате своего знакомого, который заявил, что ничего не знал об угоне.
Самокат будет возвращен законному владельцу, а вот местонахождение сумочки с деньгами пока неизвестно.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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