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В России планируют наладить выпуск систем ESP для автопромаВ России планируют наладить выпуск систем ESP для автопрома
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В России планируют наладить выпуск систем ESP для автопрома

Пока же, чтобы не допустить приостановки конвейеров, эта система, как и ABS, временно не является обязательной к установке на новые автомобили.

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Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил замминистра Василий Шпак.

Он рассказал, что российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. В Костроме уже запускается завод по выпуску антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям.

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Напомним, АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров.

Справка

ESP (Electronic Stability Program) —электронная система стабилизации. Ее также называют системой курсовой устойчивости или противозаносной системой.

ESP контролирует поперечную динамику автомобиля и помогает водителю в критических ситуациях, то есть предотвращает занос и боковое скольжение автомобиля в случае его возникновения, а также помогает сохранять траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля во время выполнения маневров на высокой скорости или скользком покрытии.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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