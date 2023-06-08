В Санкт-Петербурге грузовик вывалил на дорогу загоревшийся мусор
В соцсетях широкое распространение получило видео инцидента с грузовиком, произошедшего в минувшее воскресенье на КАД в Санкт-Петербурге. Если не знать, что все закончилось хорошо, зрелище действительно оказывает пугающий эффект.
Итак, фрагменты этого ролика сняты на КАД у съезда на Московское шоссе. По какой-то причине мусор в кузове самосвала загорелся. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это преимущественно деревянные доски.
Водителя можно понять и даже похвалить: вовремя заметив возгорание, он успел принять правильное решение. Не дожидаясь момента, когда пламя перебросится на машину и ситуация станет необратимой, он остановился и поднял кузов.
Со стороны это смотрелось пугающе, но в инциденте никто не пострадал. Источник пишет, что на место оперативно выехали два пожарных расчета и ликвидировали огонь.
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Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
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