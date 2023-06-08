Как сделать ассасина из машины

Понадобится броня из 73 шипов.

Этот арт-кар Porsche Taycan «Assasin» был создан молодым шведским художником Фабианом Бергмарком Нэсманом для мероприятия Porsche Scopes в Стокгольме.

Покрашенный в серебристый цвет Porsche Taycan получил 73 шипа разного размера того же цвета, которые крепятся на капоте, бамперах, крыльях, дверях, крыше и багажнике. Они, конечно, сводят аэродинамику электромобиля на нет и грозят сильно покалечить пешеходов в случае ДТП, но никто не собирается разъезжать на этом Porsche по улицам.

Это не первое произведение скульптура Фабиана Бергмарка Нэсмана. Многие его работы имеют шипы, рога и колючки. По словам художника, они «устанавливают правила того, как приближаться к объекту, поверхность которого они покрывают». Его абстрактные скульптуры – сочетание «естественного и неестественного и поднимают вопросы восприятия в зависимости от контекста».

Porsche Taycan «Assasin» был представлен на Porsche Scopes. Это инсталляция посреди пруда, окруженная мхом, травой и туманом. Мероприятие проходило на территории бывшей котельной Värmeverket с 26 по 28 мая, и в нем приняли участие более 65 художников, музыкантов и дизайнеров.

Porsche Taycan «Assasin» Фабиана Бергмарка Нэсмана – не единственный арт-автомобиль на базе Taycan. Ранее на Porsche Scopes свои работы на базе электромобиля представляли художники Ричард Филлипс (в 2021 году) и Шон Уотерспун (в 2022 году).

У Chery появился новый мотор. Первым его получила модель Arrizo 8, которая уже поступила в продажу.

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Фото: Porsche