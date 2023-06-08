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Прохожий вытащил девочку из запертой горящей машины

Пожар в припаркованном автомобиле начался по неизвестной причине.

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Днем 6 июня на улице Чайковского в Ступине по неизвестной причине загорелся Volkswagen. Машина была заперта, а внутри находилась 11-летняя школьница. Её заметил проходящий мимо Алексей Юдаев: он быстро сориентировался, разбил кирпичом заднее стекло и вытащил школьницу.

Видео с инцидентом попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина с девочкой бегут от горящей машины.

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Почему девочка была внутри запертой машины, где были родители и как начался пожар — неизвестно. В МЧС по Московской области сообщили, что с девочкой все в порядке, полиция разбирается в произошедшем.

Позже Телеграм-канал «Подъем» опубликовал разговор с друзьями Алексея. Они отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке. Говорят, что тот из-за выпивки лишился прав, восстановить их не мог, не хватило денег на штраф. И предлагают помочь ему с этим, так как права ему очень нужны.

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Источник: regnum.ru, Telegram/Подъём

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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