«Фольксваген» продал завод в Калуге без права на обратный выкуп
Многие автоконцерны, покинувшие российский рынок под санкционным нажимом, все-таки надеются когда-нибудь к нам вернуться и окончательно не обрубают все связи. Например, в Renault оставили для себя право обратного выкупа доли в АВТОВАЗе в течение следующих шести лет.
В Volkswagen поступили иначе. Все активы компании были проданы структуре «Авилона» без опциона на обратный выкуп, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
В конце мая немецкий автоконцерн объявил о продаже своего российского бизнеса компании «Арт-Финанс», связанной с президентом дилера «Авилон» Андреем Павловичем.
Сделка одобрена российским правительством. Цена выкупа была определена не выше 125 млн евро.
Новому владельцу перешли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен