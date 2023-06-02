«Фольксваген» продал завод в Калуге без права на обратный выкуп

О подробностях сделки особо не распространяются, но кое-что стало известно.

Многие автоконцерны, покинувшие российский рынок под санкционным нажимом, все-таки надеются когда-нибудь к нам вернуться и окончательно не обрубают все связи. Например, в Renault оставили для себя право обратного выкупа доли в АВТОВАЗе в течение следующих шести лет.

В Volkswagen поступили иначе. Все активы компании были проданы структуре «Авилона» без опциона на обратный выкуп, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

В конце мая немецкий автоконцерн объявил о продаже своего российского бизнеса компании «Арт-Финанс», связанной с президентом дилера «Авилон» Андреем Павловичем.

Сделка одобрена российским правительством. Цена выкупа была определена не выше 125 млн евро.

Новому владельцу перешли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

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Источник: РИА Новости

Фото: Станислав Красильников/ТАСС