Renault посчитала, сколько денег потеряла из-за ухода из России и сколько авто недовыпустила

Французская автомобильная группа представила результаты первого полугодия 2022 года.

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Из отчета Renault следует, что чистый убыток компании от прекращения деятельности в России составил 2,3 млрд евро.

Убыток, в основном, связан «с обесцениванием основных средств, нематериальных активов и деловой репутации АВТОВАЗа и Renault Россия, а также обесцениванием конкретных активов, принадлежащих другим предприятиям Группы и в результате выбытия проданных российских предприятий».

Напомним, под жестким давлением Евросоюза Renault была вынуждена прекратить деятельность в России и передать свои активы в госсобственность: доля в АВТОВАЗе перешла ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» — городу Москве.

В отчете подчеркивается, что соглашение о продаже акций в России предусматривает право для Renault Group на выкуп своей доли в АВТОВАЗе в течение следующих 6 лет.

Общая выручка группы составила 21,121 млн евро, что на 0,3% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

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Всего за полгода группа произвела 348 тысяч автомобилей по сравнению с 427 тыс. (включая около 12 тыс. автомобилей в России) на конец июня 2021 года.

Проблемой Группы также до сих пор является дефицит полупроводников, в связи с этим по итогам года может быть недовыпущено порядка 300 тыс. автомобилей.

Осенью во время Дня рынка капитала Renault Group обещает представить обновленную версию своей стратегии Renaulution.

Фото: АГН «Москва»