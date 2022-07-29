Renault посчитала, сколько денег потеряла из-за ухода из России и сколько авто недовыпустила

Из отчета Renault следует, что чистый убыток компании от прекращения деятельности в России составил 2,3 млрд евро.
Убыток, в основном, связан «с обесцениванием основных средств, нематериальных активов и деловой репутации АВТОВАЗа и Renault Россия, а также обесцениванием конкретных активов, принадлежащих другим предприятиям Группы и в результате выбытия проданных российских предприятий».
Напомним, под жестким давлением Евросоюза Renault была вынуждена прекратить деятельность в России и передать свои активы в госсобственность: доля в АВТОВАЗе перешла ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» — городу Москве.
В отчете подчеркивается, что соглашение о продаже акций в России предусматривает право для Renault Group на выкуп своей доли в АВТОВАЗе в течение следующих 6 лет.
Общая выручка группы составила 21,121 млн евро, что на 0,3% больше, чем в первом полугодии 2021 года.
Всего за полгода группа произвела 348 тысяч автомобилей по сравнению с 427 тыс. (включая около 12 тыс. автомобилей в России) на конец июня 2021 года.
Проблемой Группы также до сих пор является дефицит полупроводников, в связи с этим по итогам года может быть недовыпущено порядка 300 тыс. автомобилей.
Осенью во время Дня рынка капитала Renault Group обещает представить обновленную версию своей стратегии Renaulution.
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Фото: АГН «Москва»