В России призвали запретить использование госзнаков без флага

Требования к номерному знаку машины должны быть едины для всех.

Размещение государственного флага на автомобильных номерных знаках всех типов должно стать в России обязательным. С такой инициативой выступил доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев.

Он обратил внимание, что сейчас в России растет количество автомобильных номеров без государственного флага страны. Это не противоречит ГОСТу, но такое положение «не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к России и символам государства», отметил юрист.

В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», - говорится в обращении Соловьева к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

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Источник: RT

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"