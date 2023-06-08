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Этот крошечный V8 звучит как настоящийЭтот крошечный V8 звучит как настоящий
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Этот крошечный V8 звучит как настоящий

Но прежде чем его запустить, мастеру пришлось потрудиться.

За РулемHonda представила бюджетный кроссовер

Масштабные модели двигателей — отличный способ поиграться с механикой, которая не занимает много места.

У этого маленького двигателя V8, сделанного в масштабе 1:4, было множество мелких проблем. Порядок зажигания был нарушен, провода свечей зажигания были перепутаны. Двигатель также нуждался в ремонте системы подачи топлива.

Все это было исправлено, а также мастер сделал новую выхлопную систему, которая отлично звучит. Ее конфигурацию сначала рассчитали, а затем напечатали на 3D-принтере.

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Этот масштабный бензиновый четырехтактный двигатель V8 Enjomor с двумя верхними распредвалами имеет объем 78 кубиков. Он может раскручиваться до 9000 об/мин и выдавать до пяти лошадиных сил.

У мотора водяное охлаждение и он оснащен масляным насосом. Во время работы приводной ремень вдруг рвется, но это не наносит двигателю существенного ущерба.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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