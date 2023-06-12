Этот мишка опытный воришка: видео с ночным «гостем»
Произошло это в мае, в Колорадо (США). Камера видеонаблюдения, установленная на частном доме, зафиксировала, как вечером 24 мая медведь в поисках добычи деловито открывает дверь легкового автомобиля и забирается на пассажирское сиденье.
Он вылизывает подстаканники и угощается несколькими случайно рассыпанными печеньями. После того, как он понимает, что здесь полакомиться больше нечем, он вылезает из легковушки, и по словам хозяйки, топает к пикапу ее мужа, а затем отправляется попытать счастья к расставленным неподалеку кормушкам для колибри.
Любопытно, что делает он все достаточно ловко и аккуратно. Говорит о том, что этот мишка воришка «со стажем».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео Youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен