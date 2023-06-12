Этот мишка опытный воришка: видео с ночным «гостем»

То, что медведи любят забираться в автомобили в поисках лакомств, не новость. Однако этот косолапый действует не просто так, а «по плану».

Произошло это в мае, в Колорадо (США). Камера видеонаблюдения, установленная на частном доме, зафиксировала, как вечером 24 мая медведь в поисках добычи деловито открывает дверь легкового автомобиля и забирается на пассажирское сиденье.

Он вылизывает подстаканники и угощается несколькими случайно рассыпанными печеньями. После того, как он понимает, что здесь полакомиться больше нечем, он вылезает из легковушки, и по словам хозяйки, топает к пикапу ее мужа, а затем отправляется попытать счастья к расставленным неподалеку кормушкам для колибри.

Любопытно, что делает он все достаточно ловко и аккуратно. Говорит о том, что этот мишка воришка «со стажем».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube