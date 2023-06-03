Как выпустить медведя из Subaru? У полиции есть способ

Зверь залез в автомобиль в поисках лакомства, а выбраться самостоятельно уже не смог.

В полицию округа Уошо в Неваде (США) получила звонок о медведе, застрявшем в автомобиле.

Выехав на место, они увидели следующую картину: косолапый залез внутрь машины, дверь захлопнулась, и он стал в бешенстве метаться по салону.

Медведь разорвал обшивку потолка и сорвал панель задней двери со стороны пассажира, повредил отделку средней стойки, и все могло быть намного хуже, если бы часть заднего сиденья не была сложена, что немного защитило обшивку.

После мозгового штурма стражи порядка взяли длинную веревку, привязали ее к ручке задней пассажирской двери, отошли подальше от фургона и сильно дернули за нее. Этого хватило, чтобы открыть заднюю дверь, и медведь выскочил из машины.

В полиции заявили, что весна — время большой активности медведей, и нужно помнить о риске встречи с ними, наслаждаясь прекрасными видами на свежем воздухе. Они напомнили любителям природы, чтобы те не оставляли продукты в машинах, упаковку от еды, холодильники и другие сильно пахнущие предметы, поскольку это может соблазнить оголодавших за зиму животных.

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Источник: Carscoops

Фото: Washoe County Sheriff’s Office