#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выпустить медведя из Subaru? У полиции есть способКак выпустить медведя из Subaru? У полиции есть способ
Зверь залез в автомобиль в поисках лакомства, а...
Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!
Забавный видеоролик снял в Приморском крае...
Умные фары Hyundai начертят на дороге виртуальную зебруУмные фары Hyundai начертят на дороге виртуальную зебру
Используя данные с фронтальной камеры и GPS,...

Как выпустить медведя из Subaru? У полиции есть способ

Зверь залез в автомобиль в поисках лакомства, а выбраться самостоятельно уже не смог.

За РулемХвостатый потерялся — как он найдет дорогу домой?

В полицию округа Уошо в Неваде (США) получила звонок о медведе, застрявшем в автомобиле.

Выехав на место, они увидели следующую картину: косолапый залез внутрь машины, дверь захлопнулась, и он стал в бешенстве метаться по салону.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Медведь разорвал обшивку потолка и сорвал панель задней двери со стороны пассажира, повредил отделку средней стойки, и все могло быть намного хуже, если бы часть заднего сиденья не была сложена, что немного защитило обшивку.

После мозгового штурма стражи порядка взяли длинную веревку, привязали ее к ручке задней пассажирской двери, отошли подальше от фургона и сильно дернули за нее. Этого хватило, чтобы открыть заднюю дверь, и медведь выскочил из машины.

За Рулем

В полиции заявили, что весна — время большой активности медведей, и нужно помнить о риске встречи с ними, наслаждаясь прекрасными видами на свежем воздухе. Они напомнили любителям природы, чтобы те не оставляли продукты в машинах, упаковку от еды, холодильники и другие сильно пахнущие предметы, поскольку это может соблазнить оголодавших за зиму животных.

Источник: Carscoops

Фото: Washoe County Sheriff’s Office

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0