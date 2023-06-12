Американское издание включило Ниву в рейтинг худших внедорожников

Порой оценки российского внедорожника у западных журналистов расходятся кардинально…

Так, если в прошлом году ее включили в рейтинг самых надежных SUV, то теперь пришло время антирейтинга на ту же тему! Издание Brake For It из США написало про Ниву в контексте рассказа о самых неудачных полноприводных машинах в истории.

Материал называется «Худшие внедорожники, которые практически бесполезны», и вот что в нем написано о российской машине:

«Lada Niva выглядит так, будто способна пройти серьезное бездорожье. Отчасти это правда, но автомобиль, в первую очередь, известен низким качеством и множеством механических проблем. По сути, это один из самых ненадежных полноприводных автомобилей, которые можно до сих пор купить. Если вы окажетесь за ее рулем, ожидайте услышать симфонию тревожных сверчков, а также странные звуки, доносящиеся из двигателя и трансмиссии».

Прежде чем возмущаться написанному, давайте взглянем, кто еще оказался в этом списке и удостоился подобных тирад: Mercedes-Benz G Wagon, Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne Turbo, Hummer, BMW X5… Что ж, неплохая компания!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary