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Американское издание включило Ниву в рейтинг худших внедорожников

Порой оценки российского внедорожника у западных журналистов расходятся кардинально…

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Так, если в прошлом году ее включили в рейтинг самых надежных SUV, то теперь пришло время антирейтинга на ту же тему! Издание Brake For It из США написало про Ниву в контексте рассказа о самых неудачных полноприводных машинах в истории.

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Материал называется «Худшие внедорожники, которые практически бесполезны», и вот что в нем написано о российской машине:

«Lada Niva выглядит так, будто способна пройти серьезное бездорожье. Отчасти это правда, но автомобиль, в первую очередь, известен низким качеством и множеством механических проблем. По сути, это один из самых ненадежных полноприводных автомобилей, которые можно до сих пор купить. Если вы окажетесь за ее рулем, ожидайте услышать симфонию тревожных сверчков, а также странные звуки, доносящиеся из двигателя и трансмиссии».

Прежде чем возмущаться написанному, давайте взглянем, кто еще оказался в этом списке и удостоился подобных тирад: Mercedes-Benz G Wagon, Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne Turbo, Hummer, BMW X5… Что ж, неплохая компания!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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