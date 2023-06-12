Американское издание включило Ниву в рейтинг худших внедорожников
Так, если в прошлом году ее включили в рейтинг самых надежных SUV, то теперь пришло время антирейтинга на ту же тему! Издание Brake For It из США написало про Ниву в контексте рассказа о самых неудачных полноприводных машинах в истории.
Материал называется «Худшие внедорожники, которые практически бесполезны», и вот что в нем написано о российской машине:
«Lada Niva выглядит так, будто способна пройти серьезное бездорожье. Отчасти это правда, но автомобиль, в первую очередь, известен низким качеством и множеством механических проблем. По сути, это один из самых ненадежных полноприводных автомобилей, которые можно до сих пор купить. Если вы окажетесь за ее рулем, ожидайте услышать симфонию тревожных сверчков, а также странные звуки, доносящиеся из двигателя и трансмиссии».
Прежде чем возмущаться написанному, давайте взглянем, кто еще оказался в этом списке и удостоился подобных тирад: Mercedes-Benz G Wagon, Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne Turbo, Hummer, BMW X5… Что ж, неплохая компания!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: LADA Niva Documentary
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!