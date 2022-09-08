Niva вошла в топ-10 надежных внедорожников мира — журнал За рулем

Niva вошла в топ-10 надежных внедорожников мира

Своей надежностью автомобиль обязан простоте конструкции, считает американское издание.

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Наша Лада Нива вошла в дюжину самых надежных в мире внедорожников, заняв в списке десятое место.

Помимо проходимости во внедорожниках ценится их надежность — вдали от цивилизации ремонтировать их приходится буквально на коленке. Поэтому неудивительно, что эксперты составили особый рейтинг надежности машин, которым не нужны дороги.

Нива же настолько проста, что отремонтировать ее в полевых условиях не составляет труда. Даже с минимальным набором инструментов.

Niva вошла в топ-10 надежных внедорожников мира

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«На дороге очень мало автомобилей, столь же простых, как Lada Niva. Машина впервые поступила в производство в 1977 году и с тех пор практически не изменилась. До недавнего времени Niva была доступна на ряде экспортных рынков, включая даже Великобританию», — описывает Slash gear особенности Нивы.

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Журналисты отметили, что множество оригинальных Нив 1970-х и 1980-х годов выпуска по-прежнему добросовестно служат своим владельцам. Тест-драйв же изданием Car Magazine показал, насколько огромны внедорожные возможности Нивы, несмотря на ее небольшой размер и 82-сильный двигатель.

«К сожалению, западные санкции временно приостановили поставки Нив из страны», — пишет Slash gear.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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