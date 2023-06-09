#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский кроссовер Soueast DX8S подешевел почти до 2 млн рублейКитайский кроссовер Soueast DX8S подешевел почти до 2 млн рублей
Благодаря спецпрограммам финансирования и...
Мантуров рассказал, кто пересядет на длиннобазную Lada AuraМантуров рассказал, кто пересядет на длиннобазную Lada Aura
Автомобиль, в том числе, можно использовать в...
Объявлены цены для России на новый бизнес-седан Arrizo 8Объявлены цены для России на новый бизнес-седан Arrizo 8
Продажи начнутся до конца июня.

Объявлены цены для России на новый бизнес-седан Arrizo 8

Продажи начнутся до конца июня.

За РулемПослабления убирают, запчасти дорожают: важные изменения для водителей летом-2023

Chery объявил о готовности к продаже в России седанов D-класса Arrizo 8. Для официальных дилеров марки концерн рекомендовал максимальные цены – от 3,4 до 4 млн рублей в зависимости от комплектации. А их будет три: Prestige 3 399,9 тыс. рублей), Ultimate (3 499,9 тыс. рублей) и специальная лимитированная версия Ultimate SE (3 549,9 тыс. рублей).

Arrizo 8 по габаритам сопоставим с Toyota Camry - 4757×1832×1469 мм при колесной базе 2770 мм.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Под капотом бизнес-седана Chery — двигатель третьего поколения 1.6TGDI, разработанный концерном CHERY и австрийской компанией AVL, и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6.2 литров на 100 км, в городском — 8.5 л., а в загородном — 5 л. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

За Рулем

Описание комплектаций, список оборудования дистрибьютор марки CHERY обещает раскрыть ближе к дате старта продаж.

Тест на новый бизнес-седан Chery можно посмотреть здесь.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник и фото: Chery

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0