Объявлены цены для России на новый бизнес-седан Arrizo 8

Продажи начнутся до конца июня.

Chery объявил о готовности к продаже в России седанов D-класса Arrizo 8. Для официальных дилеров марки концерн рекомендовал максимальные цены – от 3,4 до 4 млн рублей в зависимости от комплектации. А их будет три: Prestige 3 399,9 тыс. рублей), Ultimate (3 499,9 тыс. рублей) и специальная лимитированная версия Ultimate SE (3 549,9 тыс. рублей).

Arrizo 8 по габаритам сопоставим с Toyota Camry - 4757×1832×1469 мм при колесной базе 2770 мм.

Под капотом бизнес-седана Chery — двигатель третьего поколения 1.6TGDI, разработанный концерном CHERY и австрийской компанией AVL, и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6.2 литров на 100 км, в городском — 8.5 л., а в загородном — 5 л. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Описание комплектаций, список оборудования дистрибьютор марки CHERY обещает раскрыть ближе к дате старта продаж.

Тест на новый бизнес-седан Chery можно посмотреть здесь.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник и фото: Chery