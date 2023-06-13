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«Завод КДМ» будет производить дорожную технику на едином шасси

Смоленский «Завод КДМ» в течение двух лет планирует выпускать половину своей продукции на базе одной марки.

За РулемГрузовики из Китая с доставкой на дом

Смоленский завод, специализирующийся на производстве дорожной и коммунальной техники, планирует перебазировать 50% своей техники на шасси «МАЗ» в течение следующих двух лет. В настоящее время на шасси данной марки выпускается 30% продукции. По словам коммерческого директора Максима Левкина, техника МАЗ демонстрирует простоту и надежность, спрос на нее растет. Дальнейший диалог на уровне правительств сделает эту машину еще более доступной в России.

В ближайшее время завод планирует поставку 100 единиц техники в Приморье, 60 дорожных машин из которых будут собраны на базе автомобиля МАЗ.

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Источник, фото: Журнал "Рейс"

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За РулемЛежнин Роман
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