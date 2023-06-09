Проект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертами

В СРЗП утверждают, что стоит задача хоть и сложная, но разрешимая.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что сделан первый шаг к реализации проекта «Народный автомобиль».

«Состоялось очень насыщенное и глубокое обсуждение проблем автопрома с авторитетными экспертами. Суммирую выводы: предложить населению качественный легковой автомобиль ориентировочной стоимостью 500 тысяч – задача в сложившейся ситуации архисложная, но принципиально достижимая. А главное – ее все равно нужно решать в условиях, когда больше половины автопарка старше 15 лет, а 80% граждан не в состоянии купить новый автомобиль», – подчеркнул парламентарий.

В ходе обмена мнениями с экспертами были намечены основные задачикоторые предстоит решить – изменение в налогообложении, импортозамещение, корректировка требований по сертификации, варианты снижения стоимости сырья, развитие прямых продаж от производителя.

Например, только утилизационный сбор, введенный по требованию ВТО, поднимает стоимость автомобиля на 100–200 тысяч рублей. Его, правда, возвращают производителю в виде субсидий, но не сразу и не полностью. А сейчас этот сбор планируют увеличить, значит, и цена на авто еще больше вырастет. Нужно освободить от этого побора предприятия, которые реально выпускают отечественные автомобили, а не лепят шильдики на кузов.

Миронов отметил, что идея создания народного автомобиля, «зацепила» людей. А значит, ориентир выбран правильный.

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Источник: СРЗП

Фото: depositphotos.com