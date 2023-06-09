#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названа дата старта продаж кроссовера Exeed RXНазвана дата старта продаж кроссовера Exeed RX
Эта машина – первая на новой платформе T2X. Под...
Запчасти для китайских автомобилей подорожали в РоссииЗапчасти для китайских автомобилей подорожали в России
Оригинальные запчасти для китайских машин...
Проект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертамиПроект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертами
В СРЗП утверждают, что стоит задача хоть и...

Названа дата старта продаж кроссовера Exeed RX

Эта машина – первая на новой платформе T2X. Под капотом – 249 л.с.

За РулемПослабления убирают, запчасти дорожают: важные изменения для водителей летом-2023

Кроссовер Exeed RX попал в шорт-лист интересных новинок лета, составленный «За рулем», а теперь появилась информация о том, когда машины приедут к российским дилерам.

Источник со ссылкой на собственные данные сообщает, что старт продаж Exeed RX запланирован на конец июля, и в Россию из Китая уже отправлена партия первых 500 машин.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Несмотря на заимствованный у Lexus индекс (что происходит не в первый раз), по габаритам новый Exeed ближе скорее к более компактному Lexus NX. Эта машина – первая на новой платформе T2X, сочетающей надежность прежней T1X и преимущества премиальной M3X.

Под капотом – турбомотор на 249 л.с. обеспечивающий разгон до 100 км/ч з 7,9 секунды. Жесткость амортизаторов можно будет регулировать. Система полного привода имеет 7 режимов движения.

За Рулем

Также обещается больше двадцати систем ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, помощи в пробках, удержания в полосе и ассистент смены полосы движения.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Китайские автомобили

Фото: Exeed

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0