Названа дата старта продаж кроссовера Exeed RX

Эта машина – первая на новой платформе T2X. Под капотом – 249 л.с.

Кроссовер Exeed RX попал в шорт-лист интересных новинок лета, составленный «За рулем», а теперь появилась информация о том, когда машины приедут к российским дилерам.

Источник со ссылкой на собственные данные сообщает, что старт продаж Exeed RX запланирован на конец июля, и в Россию из Китая уже отправлена партия первых 500 машин.

Несмотря на заимствованный у Lexus индекс (что происходит не в первый раз), по габаритам новый Exeed ближе скорее к более компактному Lexus NX. Эта машина – первая на новой платформе T2X, сочетающей надежность прежней T1X и преимущества премиальной M3X.

Под капотом – турбомотор на 249 л.с. обеспечивающий разгон до 100 км/ч з 7,9 секунды. Жесткость амортизаторов можно будет регулировать. Система полного привода имеет 7 режимов движения.

Также обещается больше двадцати систем ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, помощи в пробках, удержания в полосе и ассистент смены полосы движения.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Exeed