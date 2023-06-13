Чем опасна сделка с автомобилем без СТС

И возможно ли без него поставить купленный на вторичке автомобиль на учет.

Как оказалось, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), не входит в число документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Необходимыми для постановки на учет в ГИБДД являются лишь ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи (дарения или наследования), квитанция об уплате госпошлины и заявление.

Адвокат Аким Ложковой отметил при этом, что инспектор ГИБДД при регистрации может попросить нового собственника предоставить письменное объяснение отсутствия документа, которое затем приобщается к материалам дела по конкретному автомобилю.

И все же покупателю машины без СТС стоит быть начеку, предупреждает юрист.

Если предыдущий владелец сообщает вам об отсутствии сертификата по той или иной причине, настоятельно рекомендуется тщательно проверить юридический статус автомобиля. За личиной честного гражданина, срочно нуждающегося в значительной сумме денег, может скрываться мошенник, пытающийся продать вам проблемный автомобиль», - советует эксперт.

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Источник: Pravda.ru

Фото: depositphotos.com