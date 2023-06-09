В Архангельской области автобус с пассажирами улетел в кювет

Авария с участием двух легковушек и автобуса случилась 8 июня на 455 километре автодороги «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово» в Архангельской области.

По имеющейся информации, управлявший Тойотой мужчина 1983 г.р., двигаясь в направлении Котласа, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen, который тоже шел на обгон.

В результате машины столкнулись, после чего их отбросило на автобус ПАЗ, двигавшийся впереди в попутном направлении. Все три машины съехали в кювет.

Сообщается о девяти пострадавших: это водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, в том числе 6-летний ребенок, а также шесть пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних.

Двум детям и водителю иномарки помощь оказали на месте, пятерых госпитализировали с травмами, а одной женщине назначили амбулаторное лечение. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Источник: МВД Медиа