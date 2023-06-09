В Архангельской области автобус с пассажирами улетел в кювет
По имеющейся информации, управлявший Тойотой мужчина 1983 г.р., двигаясь в направлении Котласа, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen, который тоже шел на обгон.
В результате машины столкнулись, после чего их отбросило на автобус ПАЗ, двигавшийся впереди в попутном направлении. Все три машины съехали в кювет.
Сообщается о девяти пострадавших: это водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, в том числе 6-летний ребенок, а также шесть пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних.
Двум детям и водителю иномарки помощь оказали на месте, пятерых госпитализировали с травмами, а одной женщине назначили амбулаторное лечение. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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Источник: МВД Медиа
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