Водитель УАЗа сбил камеру-треногу, «нырнул» в канаву и уехал (видео)

Очередное видео с участием камеры-треноги активно обсуждается в соцсетях. Ролик снял водитель УАЗа, держа смартфон в одной руке.

На этих кадрах мы видим, как он подъезжает к установленной на обочине видеокамере и стоящему за ним автомобилю. Он сворачивает с дороги и направляет машину в сторону камеры. По всей видимости, левым бортом он цепляет устройство и сбивает его на землю. В этом месте автодорогу обрамляет довольно глубокая канава, однако УАЗ без проблем справляется с препятствием.

Низвергнув «противника», водитель внедорожника вернулся на дорогу и отправился в дальнейший путь. Некоторые пользователи в комментариях указывают, что у установщика камеры должна быть соответствующая виза от ГИБДД, а на практике таковой почти ни у кого нет.

Другие добавляют, что камера не должна устанавливаться на газоне, а если уж стоит, то перед ней должен располагаться знак аварийной остановки, что на практике тоже встречается крайне редко.

От себя добавим, что однозначно одобрить поручу оборудования, конечно, нельзя – снятый на смартфон диалог с выяснением вышеуказанных нюансов был бы во всех смыслах куда полезнее.

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Источник: Главная дорога