Автопарк России стареет

Средний возраст автомобиля подбирается к пятнадцати годам.

Агентство «АВТОСТАТ» рассказало о среднем возрасте автомобиля в России. По состоянию на 1 января нынешнего года этот показатель достиг 14,7 года.

Самый молодой автопарк в Приволжском Федеральном округе – средний возраст машины 13,2 года. В Центральном ФО – 13,3 года, в Уральском – 13,9 года, в Северо-Западном – полных 14 лет.

Регионы-рекордсмены по долгоживущему транспорту – это Южный ФО (15 лет), Северо-Кавказский (15,1 года), Сибирский (17,9 года), Дальневосточный (21,4 года).

Кроме самих значений возраста интересно и то, что по сравнению с 2022 годом они выросли на 1-2 года.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Unsplash