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В России продолжат делать упрощенные машины

По крайней мере, такую возможность оставят.

За РулемСтало известно, как долго придется копить на машину

Правительство России продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску машин до 1 февраля 2024 года. Но не полностью, а частично. Кроме того, предусматривается постепенный возврат требований по экологии и оснащению АБС.

Последняя должна будет устанавливаться с 1 декабря 2023 года. А уже с 1 июня выпускаемая техника должна соответствовать экологическому стандарту не ниже второго.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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