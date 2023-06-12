Lada примерит белорусские комплектующие

Поставки планируется начать в 2024 году.

На автомобилях Lada могут появиться шины белорусского производства. «Белшина» планирует начать поставки с 2024 года.

Как заявила директор по маркетингу компании Ольга Дубинчук, переговоры на данную тему уже находятся в процессе.

Также Дубинчук отметила на Евразийском форуме в Сочи, что договоренность есть, АВТОВАЗ не против, тем более, некоторые модели уже были на «Белшине».

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Источник: Автоновости дня

Фото: АВТОВАЗ