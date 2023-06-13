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Новую модель Lada представят уже в июне

Также широкой публике продемонстрируют удлиненную Lada Vesta – Aura.

За РулемLada наращивает экспорт

На Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 14 по 17 июня, АВТОВАЗ намерен представить практически весь свой модельный ряд: новую Lada Vesta, Lada Granta, внедорожник Niva Bronto.

Отдельного упоминания заслуживают новинки. И кроме электромобиля Lada e-Largus и седана Lada Aura покажут также новую модель, которую будут собирать на новом заводе АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге.

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Речь, скорее всего, идет о Lada X-Cross 5 (копия FAW Bestune T77), фото которого уже всплывали в сети. Напомним, машина оснащается турбомотором мощностью 160 л.с. (вероятно, в Lada это будет 150 л.с. ради снижения налога) и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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Источник: Российская газета

Фото: АВТОВАЗ, telegram / Я за рулем Maxim Kadakov

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За РулемПшенин Владимир
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