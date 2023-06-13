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Прощай, Toyota! Завод продан без права на обратный выкуп

Активы завода Toyota в Санкт-Петербурге переданы НАМИ.

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Российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод, проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сделка не предусматривает возможности обратного выкупа производства, пояснил Мантуров.

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Договор между Toyota и ФГУП «НАМИ заключен в конце весны этого года. Переданные активы включают права собственности на здание завода, оборудование и землю. Сумма сделки официально не раскрывается.

Сейчас управление бывшим заводом японского концерна находится в ведении «Обуховского завода», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». В 2024 году там планируют начать выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а через три года — электромобилей E-Neva.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня.

Источник: РИА Новости

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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