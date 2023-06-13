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Названо условие, при котором иностранным автоконцернам разрешат вернуться в РоссиюНазвано условие, при котором иностранным автоконцернам разрешат вернуться в Россию
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Названо условие, при котором иностранным автоконцернам разрешат вернуться в Россию

Обсуждение будет проходить индивидуально с каждым автопроизводителем, но есть и один общий для всех пункт.

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О том, как зарубежные автопроизводители, покинувшие наш рынок, смогут вернуться в нашу страну, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В тех случаях, когда в договоре предусмотрен опцион (право обратного выкупа), иностранные автопроизводители смогут вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально.

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Россия открыта к диалогу и обсуждению, но при этом обязательно должны быть учтены интересы нашей страны и наших производителей – это основное условие.

Напомним, с опционом на обратный выкуп из РФ ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan, при этом сделки с Volkswagen и Toyota такой возможности не предусматривали.

Но, в целом, и без них российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей пережил критическую фазу и должен восстановиться до допандемийных показателей к 2030 году.

Источник: РИА Новости

Фото: Ниссан

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За РулемАлексеева Елена
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