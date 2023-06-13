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Объявлены цены на городской кроссовер Jetour Dashing

Он стал второй моделью бренда для российского рынка.

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Дочерний для Chery бренд Jetour объявил о начале продаж в России молодежного кроссовера Dashing. Первые автомобили поступят к дилерам до конца этой недели.

На российском рынке Jetour Dashing представлен в двух версиях. Первая оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который можно выбрать как с механической КПП, так и с роботизированной коробкой. В России авто с МКП доступно только в расширенной комплектации Comfort Plus стоимостью 2 339,9 тыс. При этом базовая комплектация Comfort с роботом предлагается за 2 559,9 тыс. рублей. Стоимость Jetour Dashing в комплектации Elite и Luxury составляет 2 689,9 тыс. и 2 829,9 тыс. рублей соответственно.

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Версия Jetour Dashing с двигателем объемом 1,6 литра и коробкой 7DCT на российском рынке представлена только в максимальной комплектации Luxury и стоит 3 039,9 тыс. рублей.

Отмечается, что в отделке салона кроссовера используется 118 типов материалов, в том числе с антибактериальными свойствами для руля, сидений и других зон.

Яркий акцент салона – большой дисплей центральной консоли, дополненный интеллектуальным голосовым помощником.

Можно выбрать Dashing в любом из пяти цветов: «Галактический черный», «Лунный белый», «Шелковый красный», «Ванильный голубой» и «Призрачный серый».

Даже в базовой комплектации Jetour Dashing имеет светодиодную оптику, бесключевой доступ, сенсорную приборную панель и интеллектуальный цифровой дисплей, голосовое управление, беспроводную зарядку и проекцию экрана телефона, систему фильтрации воздуха N95, кожаный салон, «зимний пакет» и другие опции.

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Источник и фото: Jetour

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