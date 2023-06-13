Назван надежный кроссовер за 500 тысяч рублей
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов исследует самый низ (если не сказать конкретнее) рынка подержанных внедорожников и кроссоверов. Понятно, в означенном ценовом сегменте властвуют Нивы разных пород и степеней лохматости, однако находятся и представители редких видов.
Впрочем, в конкретном случае марка в России суперизвестная, да и модель пользовалась популярностью – правда, довольно давно. За полмиллиона можно купить Hyundai Santa Fe первого поколения, 2004 или 2005 года выпуска. Скорее всего, вам попадется бензиновая машина.
При выборе двигателя обратите внимание на базовую «четверку» 2.4: она надежна и при нормальном обслуживании спокойно выхаживает 350 тысяч км. Ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 тысяч, и тут надо быть осторожнее с метками: точное совмещение осложняется двумя балансирными валами.
Возможен и V6 2.7 – он комплектуется исключительно 4-ступенчатой АКП, тогда как на 2.4 возможна и механика. Она, кстати, менее стойкая по сравнению с автоматом: готовьтесь к износу шестерен и синхронизаторов к 150 тысячам км.
Полный привод вполне надежен – тут стоит межосевой дифференциал повышенного трения, который более живуч, чем электромагнитная муфта. Ходовая часть требует ревизии каждые 180 тысяч км... И да, передние крылья и капот, скорее всего, будут уже перекрашены, а простенький салон изрядно потерт. Но, если учесть все вышесказанное, машина вам еще вполне послужит.
А какие еще внедорожники и кроссоверы за 500 тысяч возможны в наше непростое время? Изучаем полный список!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .