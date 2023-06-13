Назван надежный кроссовер за 500 тысяч рублей

Если не хочется Ниву или УАЗ, но нужен полный привод, а бюджет – всего полмиллиона, рассмотрите этот вариант.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов исследует самый низ (если не сказать конкретнее) рынка подержанных внедорожников и кроссоверов. Понятно, в означенном ценовом сегменте властвуют Нивы разных пород и степеней лохматости, однако находятся и представители редких видов.

Впрочем, в конкретном случае марка в России суперизвестная, да и модель пользовалась популярностью – правда, довольно давно. За полмиллиона можно купить Hyundai Santa Fe первого поколения, 2004 или 2005 года выпуска. Скорее всего, вам попадется бензиновая машина.

При выборе двигателя обратите внимание на базовую «четверку» 2.4: она надежна и при нормальном обслуживании спокойно выхаживает 350 тысяч км. Ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 тысяч, и тут надо быть осторожнее с метками: точное совмещение осложняется двумя балансирными валами.

Возможен и V6 2.7 – он комплектуется исключительно 4-ступенчатой АКП, тогда как на 2.4 возможна и механика. Она, кстати, менее стойкая по сравнению с автоматом: готовьтесь к износу шестерен и синхронизаторов к 150 тысячам км.

Полный привод вполне надежен – тут стоит межосевой дифференциал повышенного трения, который более живуч, чем электромагнитная муфта. Ходовая часть требует ревизии каждые 180 тысяч км... И да, передние крылья и капот, скорее всего, будут уже перекрашены, а простенький салон изрядно потерт. Но, если учесть все вышесказанное, машина вам еще вполне послужит.

А какие еще внедорожники и кроссоверы за 500 тысяч возможны в наше непростое время? Изучаем полный список!