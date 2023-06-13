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Снимать машину с учета можно будет сразу после продажи

Это исключит получение штрафов за нарушения, совершенные новым владельцем.

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Автовладельцы, которые продали свою машину, должны иметь возможность прекратить ее регистрацию в ГИБДД сразу же после совершения сделки. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме.

Как отмечает его инициатор, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, в случае принятия документа, владелец автомобиля, продавший свою машину, сможет сразу же подать заявление о прекращении учета транспортного средства через портал госуслуг или непосредственно в регистрационное подразделение ГИБДД.

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Нововведение должно одновременно помочь решить проблему с необоснованными штрафами за нарушения, которые допускает купивший эту машину новый владелец. До тех пор, пока он не зарегистрирует машину на себя, штрафы сейчас приходят бывшему владельцу.

«В условиях повсеместного развития средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД это вызывает справедливые нарекания граждан, продавших свои транспортные средства и вынужденных в дальнейшем проходить процедуры обжалования выписанных на их имя штрафов за данный период времени, поскольку новые владельцы еще не зарегистрировали их на себя», — говорится в пояснительной записке к документу.

Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com

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